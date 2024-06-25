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Хороший вопрос: Как организовать раздельный сбор мусора у себя дома

Хороший вопрос: Как организовать раздельный сбор мусора у себя дома

Советы тем, кто уже давно собирается жить более экологично, но не знает, с чего начать Признайте: чтобы быть эко-сознательным в своем городе и в своей стране лично вам не нужны какие-то особые муниципальные инициативы.

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