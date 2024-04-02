Кризис наступил: на мировом газовом рынке фиксируется почти полное отсутствие спроса

Для глобальной газовой отрасли наступили тяжелые времена. По сути, произошло то, что давно предсказывали, – кризис перепроизводства из-за несоответствия макроэкономических потребностей и ажиотажного предложения, неоправданно завышенного.
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