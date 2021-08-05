Спасатели МЧС России призывают туристов соблюдать правила безопасности

С начала мая 2021 года сотрудники Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России провели более 710 поисково-спасательных работ, из которых 143 природного характера в лесной и горно-лесной местности.
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