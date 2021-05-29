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Власти Сочи рассказали о высоком спросе на летний отдых в городе в 2021 году

Власти Сочи рассказали о высоком спросе на летний отдых в городе в 2021 году

Директор департамента курортов и туризма администрации города Сочи Светлана Батяйкина рассказала, что, согласно анализу бронирования в Сочи, летний сезон пройдёт с высокой загрузкой прибрежного и горного кластеров.

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