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В котловане, где сжигали зараженных птичьим гриппом кур птицефабрики «Боровская» выявлен пруд и свалка с остатками туш

В котловане, где сжигали зараженных птичьим гриппом кур птицефабрики «Боровская» выявлен пруд и свалка с остатками туш

Прокуратура начала проверку по факту возможного загрязнения земельного участка в месте массовой утилизации продукции ПАО «Птицефабрика «Боровская» имени А.

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