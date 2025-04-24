Американская актриса и предпринимательница Джессика Альба снялась в бикини на фоне моря и скал. Соответствующий кадр появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).