Открытая тренировка в ГУО ´Гимназия № 2 г. Бобруйска´.

Футболисты ФК ´Белшина´ посетили ГУО ´Гимназия № 2 г. Бобруйска´ и провели открытую тренировку с учащимися 7 и 8 классов: выполнили упражнения на скорость и ловкость, продемонстрировали технику игры в футбол, сыграли товарищеский матч с профессиональными футболистами и получили памятные сувениры от ФК ´Белшина´ .