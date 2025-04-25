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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Открытая тренировка в ГУО ´Гимназия № 2 г. Бобруйска´.

Открытая тренировка в ГУО ´Гимназия № 2 г. Бобруйска´.

Футболисты ФК ´Белшина´ посетили ГУО ´Гимназия № 2 г. Бобруйска´ и провели открытую тренировку с учащимися 7 и 8 классов: выполнили упражнения на скорость и ловкость, продемонстрировали технику игры в футбол, сыграли товарищеский матч с профессиональными футболистами и получили памятные сувениры от ФК ´Белшина´ .

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