Появились разногласия в оценке эффективности обязательной продажи валютной выручки: что будет с рублем

Минфин и Банк России вступили в очередной заочный спор в публичном пространстве. Впрочем, тема не новая: надо ли продлевать обязательную продажу валютной выручки? Ведомство Силуанова настаивает на пролонгации меры до конца 2024 года, а ЦБ не видит в этом никакой необходимости.
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