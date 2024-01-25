Появились разногласия в оценке эффективности обязательной продажи валютной выручки: что будет с рублем

Минфин и Банк России вступили в очередной заочный спор в публичном пространстве. Впрочем, тема не новая: надо ли продлевать обязательную продажу валютной выручки? Ведомство Силуанова настаивает на пролонгации меры до конца 2024 года, а ЦБ не видит в этом никакой необходимости.