На Сахалине транспортные полицейские приняли участие в акции «Зелёная Россия», организованной Всероссийским Экологическим движением «Экосистема»

В городском парке культуры и отдыха имени Ю. Гагарина в городе Южно-Сахалинске прошел субботник «Зелёная Россия», организованный Сахалинским региональным отделением Всероссийского Экологического движения «Экосистема» в сотрудничестве с правительством Сахалинской области и агентством по делам молодёжи.