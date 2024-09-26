На Сахалине транспортные полицейские приняли участие в акции «Зелёная Россия», организованной Всероссийским Экологическим движением «Экосистема»

В городском парке культуры и отдыха имени Ю. Гагарина в городе Южно-Сахалинске прошел субботник «Зелёная Россия», организованный Сахалинским региональным отделением Всероссийского Экологического движения «Экосистема» в сотрудничестве с правительством Сахалинской области и агентством по делам молодёжи.
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