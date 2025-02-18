В Тверском СВУ стартовал Всеармейский чемпионат по шахматам

Проведение Всеармейского чемпионата по шахматам в Тверском СВУ является важным событием, способствующим популяризации шахмат среди молодежи и укреплению связей между довузовскими образовательными организациями МО РФ.
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