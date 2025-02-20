Сара Вагенкнехт предостерегла Германию от войны с Россией

БЕРЛИН, 20 февраля, ФедералПресс. Лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость» Сара Вагенкнехт выступила на предвыборном митинге с резким заявлением против возможного присутствия немецких военнослужащих на территории Украины.