Сара Вагенкнехт предостерегла Германию от войны с Россией

БЕРЛИН, 20 февраля, ФедералПресс. Лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость» Сара Вагенкнехт выступила на предвыборном митинге с резким заявлением против возможного присутствия немецких военнослужащих на территории Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии