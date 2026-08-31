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Регионы России

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ЦБ назвал увеличение объёма наличных денег в обороте естественным на фоне роста экономики

ЦБ назвал увеличение объёма наличных денег в обороте естественным на фоне роста экономики

Банк России заявил, что рост объёма наличных денег в обращении в первом полугодии 2026 года является естественным процессом, связанным с ростом экономики.

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