Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 518 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sergey Ivanov
    Евреи- действительно сильный народ! Потому, что только по- настоящему сильный народ мог выдержать и египетское рабств...Почему мы должны ...
  • Lehanaizhe
    Полагаю, что не зря на них гонения шли с самых древних времен, есть какая-то червивость внутри. Избранный народ, мног...Почему мы должны ...
  • radiofree RF
    Решил дубинками помереться  обморок.НЮ_НЮ.Байден грозит Мос...

Сначала покаяние за бандеровцев, а потом – мечты о ЕС

Сначала покаяние за бандеровцев, а потом – мечты о ЕС

Многие поляки считают, что Украина недостаточно европеизировалась для Евросоюза. Замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский в эфире Radio ZET заявил, что без решения вопросов по эксгумации останков поляков на территории Украины Киеву "нечего даже мечтать о вступлении в Европейский Союз".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх