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Газета.ру

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Прокуратура контролирует ход проверки ДТП с двумя пострадавшими детьми в Омске

Прокуратура контролирует ход проверки ДТП с двумя пострадавшими детьми в Омске

Проверку начали в Омске после того, как водитель автомобиля Renault сбил двух ехавших на велосипеде детей.

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