Мерц не собирается отступать от своего антироссийского курса "ни на миллиметр"

REUTERS/Liesa Johannssen Немецкий канцлер Фридрих Мерц лично заявил, что "ни на миллиметр" не отступит от своего антироссийского курса.
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