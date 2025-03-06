Новая фаза операции и крайне сложная обстановка. Что военкоры говорят о боях в Курской области?

Военная обстановка в приграничной Курской области остается крайне сложной. Сообщается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказывают серьезное сопротивление, но, несмотря на это, российские войска продолжают продвигаться вперед.
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