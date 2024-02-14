Путин поделился впечатлениями от интервью Карлсону. Почему он назвал американского журналиста опасным человеком?

Путин признался, что не получил полного удовольствия от интервью с Карлсоном Президент России Владимир Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным поделился впечатлениями от интервью с Такером Карлсоном.
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