Россия получает новый плацдарм в Азии: Ханой усиливает связи с Москвой

Вьетнам хочет новых отношений с Россией, уже без особой оглядки на прошлое, значение которого все более ослабевает, пишет Modern Diplomacy.
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