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Пока наши Наташи кайфуют от Султанов, азербайджанки разбирают Иванов

Пока наши Наташи кайфуют от Султанов, азербайджанки разбирают Иванов

Мигрантские сводки Фото: соцсети В России наметилась интересная тенденция. Пока русские девушки очаровываются мигрантами, иностранки стремятся выйти замуж за настоящих мужчин из РФ.

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Комментарии
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Сергей Шевцов
У наших предков был КОН, устои которого регламентировали всю жизнь человека и общества, одним из которых и являлось необходимость девственности жены до свадьбы. КОН был создан более чем 60 тысяч лет назад, скажем - в предыдущих цивилизациях, но преемственность сохранялась нерушимо. В 1854 году в Англии, при случке английской кобылы и самца зебры, беременность не наступила трижды! А после случки этой кобылы с английским жеребцом, родившийся жеребёнок, несмотря на сходную с родителями масть, имел в окрасе чёрно-белые полосы, просвечивающие через основной цвет. Данный факт решили исследовать, и пришли к выводам, изложенным в КОНе славян. Современные учёные-генетики полностью согласны с устоями КОНа, т.к. утверждают, что после 3-х - 6-ти партнёров, у женщины, даже в неоплодотворённых клетках образуется &quot;компот&quot;, несовместимый либо с рождением ребёнка, либо с его длительностью жизни: т.е. возникшие в организме женщины мутации, проявляются у ребёнка различными заболеваниями, влияющими на его здоровье и длительность жизни. Для желающих познакомиться с &quot;Обратной стороной сексуальной революции&quot; - 2- часовая лекция Татьяны Морозовой за 2005 год, в ютубе. Именно поэтому наглосаксы и пропагандируют молодёжи эту гнусь, согласно &quot;завещанию Даллеса&quot;, бывшего директора ЦРУ США.
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8 час.
Роман Гришаков
Я рождён в СССР. Моя мать русская а отец грузино-армянский еврей. И всё хорошо
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7 час.
Сергей Шевцов
Недавно, в ВК обнаружил видео, где учёный сообщает, что лица, имеющие в предках генетических евреев, склонны к шизофрении.
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7 час.
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