Пока наши Наташи кайфуют от Султанов, азербайджанки разбирают Иванов

Сергей Шевцов

У наших предков был КОН, устои которого регламентировали всю жизнь человека и общества, одним из которых и являлось необходимость девственности жены до свадьбы. КОН был создан более чем 60 тысяч лет назад, скажем - в предыдущих цивилизациях, но преемственность сохранялась нерушимо. В 1854 году в Англии, при случке английской кобылы и самца зебры, беременность не наступила трижды! А после случки этой кобылы с английским жеребцом, родившийся жеребёнок, несмотря на сходную с родителями масть, имел в окрасе чёрно-белые полосы, просвечивающие через основной цвет. Данный факт решили исследовать, и пришли к выводам, изложенным в КОНе славян. Современные учёные-генетики полностью согласны с устоями КОНа, т.к. утверждают, что после 3-х - 6-ти партнёров, у женщины, даже в неоплодотворённых клетках образуется "компот", несовместимый либо с рождением ребёнка, либо с его длительностью жизни: т.е. возникшие в организме женщины мутации, проявляются у ребёнка различными заболеваниями, влияющими на его здоровье и длительность жизни. Для желающих познакомиться с "Обратной стороной сексуальной революции" - 2- часовая лекция Татьяны Морозовой за 2005 год, в ютубе. Именно поэтому наглосаксы и пропагандируют молодёжи эту гнусь, согласно "завещанию Даллеса", бывшего директора ЦРУ США.