Сводка СВО за 14 сентября

За Севастополь, за Курск, за Орёл, за Сочи. Удары возмездия за атаки мирных российских городов будут безжалостными и точными.
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