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Сводка СВО за 14 сентября

Сводка СВО за 14 сентября

   За Севастополь, за Курск, за Орёл, за Сочи. Удары возмездия за атаки мирных российских городов будут безжалостными и точными.

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