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Царьград

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Юань снижается на бирже в среду, рубль укрепляется на нефти

Юань снижается на бирже в среду, рубль укрепляется на нефти

На Московской бирже, при открытии торгов в среду, китайский юань слегка снизился на 0,6 копейки, достигнув 12,5615 рубля.

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