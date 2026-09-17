В Китае начали продавать «НЛО» за $120 000 — аппарат летает, садится на воду и вмещает двух человек

Электрический аппарат с прозрачной кабиной рассчитан на короткие полёты и уже получил разрешение на эксплуатацию В китайском городе Иу начали продавать необычный электрический летательный аппарат, внешне напоминающий НЛО.
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