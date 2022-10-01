Идут переговоры с РФС - кубковый финал «Зенит» хочет провести на «Газпром Арене»

5 ноября «Зенит» обсуждает с РФС проведение Руководство «Зенита» ведет переговоры с РФС о проведении финального матча Кубка России по футболу среди женщин на «Газпром Арене» в Санкт‑Петербурге, заявил генеральный директор клуба Александр Медведев.
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