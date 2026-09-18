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Царьград

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Депутат Ламейкин: выборы стали консолидирующим элементом общества

Депутат Ламейкин: выборы стали консолидирующим элементом общества

Активность жителей на избирательных участках с раннего утра свидетельствует о том, что гражданам небезразлично будущее страны, заявил Дмитрий Ламейкин.

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