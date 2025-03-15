В Рязанской больнице №10 сделали косметический ремонт за 2 дня

Для ремонта специально выбрали нерабочие дни, чтобы не тревожить профилактику пациентов. Специалисты заменили линолеум на площади 150 квадратных метров, привели в порядок окна, покрасили стены в белый цвет.
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