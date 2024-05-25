Белки в крови могут предупредить рак за семь лет до постановки диагноза Максим МорозовДве студии от Oxford Population Health выявили в крови белки, способные предсказать развитие рака за более чем семь лет до его диагностики.
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