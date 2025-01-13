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Минобороны: Киев попытался атаковать станцию «Турецкого потока» на Кубани

Минобороны: Киев попытался атаковать станцию «Турецкого потока» на Кубани

11 января Украина предприняла попытку атаковать с помощью девяти БПЛА компрессорную станцию "Турецкого потока" близ Анапы в Краснодарском крае с целью прекращения поставок газа в европейские страны<strong>Украина 11 января предприняла попытку атаковать с помощью девяти беспилотников компрессорную станцию "Турецкого потока" близ Анапы в Краснодарском крае с целью прекращения поставок газа в европейские страны, <a href="https://t.

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