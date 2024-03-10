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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Группа «Пестики». Coming soon». Галлямов, Савосин и Дикиджи исполнили песню Трусовой «Два крыла»

Видео опубликовано в телеграм-канале Александра Галлямова. Он спел фрагмент песни вместе с Романом Савосиным, в то время как Владислав Дикиджи исполнял танец.

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