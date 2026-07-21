«Спартак» заключил контракт с Райлли на 2 года. Защитник играл за «Шанхай» в прошлом сезоне

« Спартак » объявил о соглашении на два года с защитником Уильямом Райлли . «В прошлом сезоне 28-летний канадец (188 см, 98 кг) дебютировал в КХЛ, набрав 18 (4+14) очков в 64 матчах за « Шанхай Дрэгонс ».