Челябинцам назвали профессию, с которой можно зарабатывать 220 тысяч в месяц

В Челябинске управляющий дополнительным офисом банка может зарабатывать до 220 тысяч рублей в месяц. Такой уровень дохода гарантируют тем, кто открывал представительство финансовой организации с нуля и имеет собственную клиентскую базу.
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