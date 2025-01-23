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Дуда: Трамп спасет нас от России

Дуда: Трамп спасет нас от России

С русскими может справиться только НАТО при условии того, что лидерство США в альянсе при Дональде Трампе только усилится.

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Комментарии
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Sergiy Che
Как Дуда глубого и причмокивая лижет анус Дональда! Ну правда ему нужно)) наговорил в своё время)) - https://www.mk.ru/politics/2024/11/08/premer-polshi-perestal-schitat-trampa-russkim-agentom.html
Премьер Польши перестал считать Трампа "русским агентом"
mk
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