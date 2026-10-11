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Культуромания

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Российская галерея искусств представила в Абхазии выставку «Море не волнуется»

Российская галерея искусств представила в Абхазии выставку «Море не волнуется»

В Центральном выставочном зале Союза художников Республики Абхазия в Сухуме Российская галерея искусств при поддержке Министерства культуры Российской Федерации представила выставочный проект «Море не волнуется».

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