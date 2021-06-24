Житель Крыма задержан за сбор данных для Украины

По версии следствия, он выполнял заказ украинских спецслужб.Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали жителя Симферополя, который собирал информацию о полетах российской военной авиации.
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