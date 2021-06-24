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Интернет-газета «Ридус» (ridus.ru)

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  • Ольга Черная
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Житель Крыма задержан за сбор данных для Украины

Житель Крыма задержан за сбор данных для Украины

По версии следствия, он выполнял заказ украинских спецслужб.Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали жителя Симферополя, который собирал информацию о полетах российской военной авиации.

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