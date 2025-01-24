Востоковед Смагин: антироссийские настроения в Иране находятся на подъеме AlexCoderВостоковед Смагин: антироссийские настроения в Иране находятся на подъеме AlexCoder Эксперт объяснил, что может ждать обе страны в будущем На прошлой неделе Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подписалисоглашение о стратегическом сотрудничестве между странами на 20 лет.
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