Европа готовится вернуть Зеленскому его «мясо»

Эстония хочет повоевать с Россией руками украинских беженцев Дмитрий Родионов Фото: picture alliance / photothek/TASS Материал комментируют: Всеволод Шимов Игорь Шатров Эстония в случае необходимости готова выдавать Украине тех беженцев, которые подлежат мобилизации, заявил глава МВД республики Лаури Ляэнеметс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии