Стало известно, какие машины подорожают в РФ с апреля и насколько сильно. Об этом рассказал глава Fresh

О грядущем подорожании автомобилей в России рассказал агентству «Прайм» основатель автомобильного маркетплейса Fresh Денис Мигаль, который подтвердил, что с 1 апреля поднимутся цены на машины, ввезённые по параллельному импорту.
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