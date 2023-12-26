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Ростислав Ищенко: Да, Украина объединится с Россией против Запада, но не по плану Арестовича

Надеяться на то, что украинцы одумаются, не стоит. У них уже был шанс избавиться от Зеленского Алексей Песков «Свободная пресса» уже писала о неожиданном предложении Арестовича*, бывшего главного рупора Офиса президента Украины, а ныне изгнанника, вещающего, кажется, аж из самих Штатов.

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