Надеяться на то, что украинцы одумаются, не стоит. У них уже был шанс избавиться от Зеленского Алексей Песков «Свободная пресса» уже писала о неожиданном предложении Арестовича*, бывшего главного рупора Офиса президента Украины, а ныне изгнанника, вещающего, кажется, аж из самих Штатов.