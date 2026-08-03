ЦБ РФ уточнит резервы по кредитам банкротов в 2027 году

Первый замдиректора департамента ЦБ Антон Наберухин сообщил, что в 2027 году будут уточнены правила формирования резервов по кредитам заемщиков-банкротов, позволяя банкам снижать резервы за счет денежных потоков и улучшения финансового положения.
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