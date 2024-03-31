Блэкаут! Одесса без света - пожарище и взрывы: ситуация критическая по всей Украине

Местные мониторинговые группы сообщают, о множественных взрывах в Львовской области. - В ночь на воскресенье в городе Стрый Львовской области на западе Украины прогремели пять взрывов, власти региона подтвердили ракетный удар.
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