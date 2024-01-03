Марс атакует? В Нью-Йорке произошла серия взрывов

вп

валентина пожиленко

О существовании параллельных миров человечеству известно давно. Сегодня имеется много сведений о встречах и контактах с инопланетянами. За последние 70 лет в мире зафиксировано около 40 000 000 случаев заявлений очевидцев НЛО. Сложно сказать, сколько встреч с НЛО произошло на самом деле, и сколько было придумано либо неверно интерпретировано, но то, что определенное количество из них, как и существование разумной жизни за пределами нашей планеты невозможно опровергнуть – это практически доказанный факт. И американское управление аэрокосмических исследований НАСА в своем заявлении сообщало о сенсационных данных, полученных при помощи телескопа Кеплер. В течение пяти месяцев космическим телескопом было выявлено пять систем, схожих с солнечной системой и тысячи неизвестных ранее планет. Ученые всегда утверждали о том, что Вселенная бесконечна, а значит, бесконечны и ее возможности. Вряд ли можно сомневаться, что в природе, как выразился по этому поводу лауреат Нобелевской премии академик Жорес Алферов, «что-то есть». Конечно, есть! Исходя из того, что безумствующие властные лиходеи США развязывают вооруженные конфликты и войны в разных странах земного мира и при этом нарушают гармонию не только земного мира, но и Вселенной, то, вполне вероятно, что какая-либо внеземная цивилизация решила их наказать. Желающих наказать США на Земле предостаточно - везде успели наследить. И не только на Земле. Думаю, что "кара свыше" рано или поздно настигнет США, потому что нагрешили они уж никак не меньше, чем Содом с Гоморрой.