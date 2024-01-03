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Марс атакует? В Нью-Йорке произошла серия взрывов

Марс атакует? В Нью-Йорке произошла серия взрывов

В Нью-Йорке не могут установить причину множественных взрывов, прогремевших на острове Рузвельта Департамент полиции Нью-Йорка сообщает о множественных взрывах в крупнейшем городе США.

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Lora Некрасова
Йеллоустон просыпается. Проливу имени Сталина быть!
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11 час.
Mark Kapustin
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10 час.
вп
валентина пожиленко
О существовании параллельных миров человечеству известно давно. Сегодня имеется много сведений о встречах и контактах с инопланетянами. За последние 70 лет в мире зафиксировано около 40 000 000 случаев заявлений очевидцев НЛО. Сложно сказать, сколько встреч с НЛО произошло на самом деле, и сколько было придумано либо неверно интерпретировано, но то, что определенное количество из них, как и существование разумной жизни за пределами нашей планеты невозможно опровергнуть – это практически доказанный факт. И  американское управление аэрокосмических исследований НАСА в  своем заявлении сообщало о сенсационных данных, полученных при помощи телескопа Кеплер. В течение пяти месяцев космическим телескопом было выявлено пять систем, схожих с солнечной системой и тысячи неизвестных ранее планет. Ученые всегда утверждали о том, что Вселенная бесконечна, а значит, бесконечны и ее возможности. Вряд ли можно сомневаться, что в природе, как выразился по этому поводу лауреат Нобелевской премии академик Жорес Алферов, «что-то есть». Конечно, есть! Исходя из того, что безумствующие властные лиходеи США  развязывают вооруженные конфликты и войны в разных странах  земного мира и при этом нарушают гармонию не только земного мира, но и Вселенной, то, вполне вероятно, что  какая-либо внеземная цивилизация решила  их наказать. Желающих наказать США на Земле предостаточно - везде успели наследить. И не только на Земле. Думаю, что &quot;кара свыше&quot; рано или поздно настигнет США, потому что нагрешили они уж никак не меньше, чем Содом с Гоморрой.
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5 час.

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