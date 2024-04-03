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Киев намерен атаковать Крымский мост в первой половине 2024 года – Guardian

Киев намерен атаковать Крымский мост в первой половине 2024 года – Guardian

Киевские власти намерены снова атаковать Крымский мост, пишет британская газета Guardian. Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины планирует предпринять очередную попытку в первой половине 2024 года, отмечает издание со ссылкой на высокопоставленных сотрудников ГУР.

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