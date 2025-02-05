🇷🇺Герои среди нас Воспитанники Новоаннинского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних встретились с одним их земляков, в настоящее время участвующим в специальной военной операции.
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🇷🇺Герои среди нас Воспитанники Новоаннинского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних встретились с одним их земляков, в настоящее время участвующим в специальной военной операции.