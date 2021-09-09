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Вусмерть пьяный сторож строящейся школы поразил губернатора Приморья

Вусмерть пьяный сторож строящейся школы поразил губернатора Приморья

Губернатор Приморья Олег Кожемяко без предупреждения решил проинспектировать строительные работы в будущей школе в селе Волчанец Партизанского района.

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