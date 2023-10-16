ВК Пресс
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВК Пресс

259 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ЧилиИвано
    Снизили и не поперхнулисьКонец траспарентн...
  • ЧилиИвано
    Комментарии испарились... Кто тут такой несчастный, от правды корёжит?Удачное совпадени...
  • Надежда Никитина
    Не забудем, не простим! Все наши погибшие герои будут звездами на небе.Героическая смерт...

На что еще в России можно будет потратить маткапитал: депутат выступит с новой инициативой

На что еще в России можно будет потратить маткапитал: депутат выступит с новой инициативой

По словам члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб, в ближайшее время депутат планирует подать заявку в правительство, с предложением увеличить возможности расходования материнского капитала.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх