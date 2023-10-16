На что еще в России можно будет потратить маткапитал: депутат выступит с новой инициативой

По словам члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб, в ближайшее время депутат планирует подать заявку в правительство, с предложением увеличить возможности расходования материнского капитала.
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