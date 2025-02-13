Шаурма заняла второе место в списке любимых фастфудов россиян

Гамбургеры, чизбургеры и бутерброды оказались любимым фастфудом 24% россиян, шаурма заняла второе место по популярности - ее предпочитают покупать 15% жителей страны, а чебуреки, беляши и пирожки — третье (14%).
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