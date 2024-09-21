Анчелотти о 4:1 с «Эспаньолом»: «Реал» приближается к своей лучшей версии. Мы играли быстрее, много били, я доволен»

«Я думаю, что матч получился хорошим, команда хорошо отреагировала на гол «Эспаньола». Мы стали играть намного лучше, в другом ритме, создавая больше моментов, и я доволен.
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