Фигурант дела о захвате «Норд-Оста» вышел на свободу после 22 лет в колонии Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotoDax Осуждённый по делу о теракт в «Норд-осте» Алихан Межиев был освобождён, отбыв полный срок наказания.