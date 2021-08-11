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Суд заблокировал доступ к книгам Стивена Кинга в Telegram из-за нарушения авторских прав

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Мосгорсуд потребовал от Роскомнадзора заблокировать доступ к двум книгам Стивена Кинга - "11/22/63" и "Доктор сон", - а также к произведениям еще ряда авторов из-за поданного к мессенджеру иска о нарушении авторских прав.

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