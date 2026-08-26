Фабрика новорожденных: врачи в Приморье, Москве и Петербурге торговали детьми

В Приморье сегодня вынесли приговор по громкому делу о торговле детьми. Сроки получили шесть врачей. Медики создали целую сеть частных клиник, филиалы которых до сих пор работают в Петербурге, Москве и Владивостоке.
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