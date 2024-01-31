Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Политолог Безпалько: «скальпель Зеленского» Буданов не откажется от поста главкома ВСУ

Политолог Безпалько: «скальпель Зеленского» Буданов не откажется от поста главкома ВСУ

Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России и политолог Богдан Безпалько прокомментировал «Звезде» информацию о том, мог ли отказаться глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов от поста главкома ВСУ , который сейчас занимает Валерий Залужный и предположил, удастся ли Залужному остаться в кресле украинского главнокомандующего.

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